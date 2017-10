"Bricole ton école" ou quand les parents s'investissent pour le bien-être des enfants

Rédaction web avec Mata Ihorai

Cette opération n'ayant pas été renouvelée depuis cinq ans, il y avait énormément de travail à effectuer. "Le principe est de demander aux parents de venir participer tant financièrement que manuellement aux travaux de ravalement des façades et murs des classes.", explique Didier Alpini, pdt des parents d'élèves de la Mission.Samedi, Ils étaient une quarantaine de parents volontaires ainsi que les enfants, à venir se frotter aux murs de l'établissement. "Cela à un double rôle. Le premier est de faire des travaux à moindre coût, et le second de fédérer les parents autour d'un projet, d'apprendre à se connaître et éventuellement trouver de nouvelles recrues pour l'association des parents d'élèves."