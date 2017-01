Bouissou: "Le président du Tahoera'a Huira'atira ne sait plus comment exister"

Le président du Tahoera'a Huira'atira s'est rendu auprès des sinistrés, lundi, à Pirae. Une tournée dans la commune qu'il a administré pendant plusieurs années. Mais le gouvernement, par la voix de son porte-parole, s'est dit scandalisé, ce matin: "Le président du Tahoera'a Huira'atira, aujourd'hui, ne sait plus comment exister", s'exclame jean-Christophe Bouissou. "Faire la tournée des familles, on peut le comprendre dès lors qu'on se soucie de la situation des familles. Mais si c'est pour sortir des tirades voire des communiqués, agressifs, à l'encontre des pouvoirs publics : je crois que là, il dépasse pas mal la limite du raisonnable"! Le ministre ajoute : "Quand on voit tout le monde se donner la main, ce n'est pas le moment de s'invectiver et d'user de discours de politique politicienne pour lancer des critiques sur les uns et sur les autres. D'autant plus que ceux qui le font aujourd'hui, sont ceux-là même qui, dans certaines communes où ils ont été maires, ont laissé la situation en l'état, et les gens construire dans des zones d'insécurité. Et construire des ouvrages d'art qui aujourd'hui posent problème. Au niveau du gouvernement, nous appelons à une certaine forme d'intelligence."



Propos recueillis par Laure Philiber