Bora Bora : le Four Seasons vendu à un fonds d’investissements

"Bora Bora dispose d’une offre resort ultra-luxe au bord d’un des plus beaux lagons du monde qui attire à la fois une clientèle individuelle loisirs et business haut de gamme en provenance du monde entier. Depuis 2009, les performances de la Polynésie française affichent des taux d’occupation élevés et des prix moyens en hausse grâce au caractère exclusif et unique de la destination, et suscitent ainsi l’intérêt constant des investisseurs", a déclaré John Strauss, directeur hotels & hospitality Ameriques chez JLL, société qui s’est chargée de la vente, selon businessimmo.com.Le montant de la transaction n’a, en revanche, pas été communiqué. Construit en 2008, le Four Seasons compte 107 villas et bungalows de luxe, quatre restaurants, une piscine à débordement, un spa avec cabines extérieures sur la plage, un terrain de tennis et un centre d’affaires.Cette vente avait été autorisé par l’autorité polynésienne de la concurrence qui avait étudié le dossier en mars dernier.