Bora Bora et la Marina Taina, Pavillon bleu 2017-2018

Grande habituée du Pavillon Bleu, Bora Bora s'est vu récompensée encore une fois par la qualité de ses plages et de ses eaux de baignades. Parmi les plages qui ont obtenu le fameux label, on note la plage de l'Hôtel Intercontinental (Moana Beach), celle de Hôtel Sofitel Marara, de l'Hôtel Méridien, de l'Hôtel Pearl Beach, du Conrad de l'Intercontinental Thalasso Resort & Spa, et du St Régis.



Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable.



Aujourd'hui présent dans 47 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les domaines du tourisme, de l'environnement et du développement durable.



Garant d'une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.



Un sondage de l'institut LH2 montre que 65% des français connaissent le Pavillon Bleu et 78% d'entre eux ont envie de passer des vacances dans un lieu Pavillon Bleu.



