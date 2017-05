Bodybuilding : Anaëlle Lopez et Michael Ching remportent l’IFBB Tahiti

Les meilleurs athlètes de Tahiti, et des îles Sous-le-Vent ont participé à la finale de l'IFBB samedi soir. Le public a pu admiré les muscles de TukiTsiong Tsing ou de Rahiti Jubely. En Open, dans les catégories des moins d’1m 74, des moins d’1m 78 et des plus d’1m 78, Éric Liao, Aurélien Foussard et Michael Ching ont respectivement pris les premières places.



En Overall, les vainqueurs de chaque catégorie devaient s’affronter pour décider du champion incontesté. TukiTsiong Tsing, François Vautravers, Éric Liao, Rauhiti Jubely, Aurélien Foussard et Machael Ching se sont donc mesurés sur scène. C'est finalement Michael Ching qui l’emporte.