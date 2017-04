Bodyboard : TNTV surfe sur la Teahupo'o Tahiti Challenge

A la télé



Les quotidiennes à partir de 19h25 (tous les jours de compétition)

Lors des 4 jours de la Teahupoo Tahiti Challenge, TNTV vous proposera chaque soir un compte-rendu de la journée. Résultats, interviews, reportages, découvrez le meilleur de la compétition.



Les phases finales en direct

Lors du Main Event, la chaîne du Fenua retransmettra en direct les demi-finales et la finale de la Teahupo'o Tahiti Challenge. Les séries seront commentées par Karim Madhjouba et Revatua Rossoni.



Vous retrouverez également les informations sur la compétition dans le Ve'a à 18h et le Journal à 18h30.



En intégralité sur TNTV.pf



Le Pré-Event et le Main Event en Live Streaming

Que vous soyez chez vous, chez des amis, n’importe où, vous pourrez suivre l’intégralité de la compétition sur TNTV.pf.

De plus, une page spéciale sur le site sera consacrée à l’événement, avec des news, des résultats et autres bonus.