Blindspot : votre nouvelle série du lundi soir

La série réunit Jaimie Alexander, la déesse Sif dans la saga consacrée à Thor, qui incarne Jane, et l’acteur australien Sullivan Stapleton (300 : la naissance d’un empire) dans le rôle de l’agent Kurt Weller. Un duo, lié malgré lui, et dont la relation fluctue au rythme des révélations et des rebondissements sur l’identité de la jeune femme. A leurs côtés, on retrouve Ashley Johnson dans le rôle de Patterson, la geek de l’équipe, chargée de desceller les codes cachés dans les mystérieux tatouages, et le comédien Ukweli Roach dans la peau du docteur Borden qui a recours à une méthode plus thérapeutique pour aider Jane à retrouver la mémoire. Une équipe supervisée par Bethany Mayfair, incarnée par Marianne Jean-Baptiste, qui interprétait déjà un agent du FBI dans FBI : portés disparus.