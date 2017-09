Blindspot : scène de terreur dans un campus

Match sans retour

Tasha décode un tatouage qui représente les scores de l’équipe de foot de la fac d’Hudson. Le coach Jones, responsable du programme athlétique de la fac, est l’ancien entraîneur de Reade. L’équipe se rend sur place, mais deux tireurs ouvrent le feu sur les étudiants et sèment la terreur dans tout le campus. L’un d’eux est Levi Hart. Reade tente de le ramener à la raison, mais il a piégé le lycée, faisant de nombreuses victimes.



Si proche

Une petite fille est retrouvée dans les rues de Chelsea. Elle semble plongée dans le mutisme le plus totale et passe son temps à faire des dessins très réalistes, des paysages et des portraits. L'un de ses dessins représente un immeuble dans lequel l'équipe de Weller se rend.





