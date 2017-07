Blindspot : les 2 premiers épisodes !

Patterson parvient à décoder l'un des tatouages de Jane. Son interprétation mène Weller vers le Major Gibson, un ancien pilote de chasse au Moyen Orient rapatrié sur le sol américain après une blessure et mis à pied. Intrigués, Jane et Weller vont rencontrer ce Gibson qui leur fait comprendre qu'il n'a rien à leur dire. Quelques secondes plus tard, la maison de Gibson explose. Une course contre la montre s'engage pour découvrir le sens des agressions de Gibson et la suite de son plan avant qu'il ne fasse de nouvelles victimes