Blindspot - fin de la saison 1 : qui est Jane Doe ?

Une vie pour une autre

Pellington annonce à Weller qu’il va profiter de la mise à l’écart de Mayfair pour mettre fin à l’enquête concernant Jane alias Taylor Shaw, qu’il déclare désormais indésirable au sein du FBI. Kurt tente de persuader Mayfair, placée en résidence surveillée, de lui donner plus d’éléments sur Daylight. Mais celle-ci reste floue et se met en quête d’identifier le mystérieux inconnu de la photo, Oscar. Elle parvient à neutraliser son bracelet électronique et à contacter Reade pour lui demander de tracer un numéro. Reade accepte, aidé par Tasha. Un nourrisson est découvert devant les services de protection infantile, caché à l’intérieur d’un sac de sport. La petite fille porte un tatouage identique à un de ceux que porte Jane.



Rendez-vous de l’autre côté

Weller est encore sous le choc de la mort de son père et de ses révélations avant son décès. Il apprend ainsi à sa sœur que leur père a tué Taylor Shaw. Jane traque Oscar. Reade, Zapata et Patterson se lacent à la recherche de Mayfair et découvrent ses secrets...





Série américaine créée par Martin Gero

Avec Jaimie Alexander, Sullivan Stapleton, Rob Brown, ...