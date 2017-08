Blindspot : Un couple de choc - Les espionnes qui venaient du froid

Un couple de choc

A Barcelone, un homme est torturé et assassiné par un couple de Bulgares. Intriguée par des lettres de même police de caractère disséminées parmi les tatouages de Jane, Patterson en déduit que leur combinaison pourrait avoir un sens. Après avoir examiné toutes les variantes, elle découvre que l’une d’elles forme un nom d’utilisateur pour un forum d’éleveurs de chiens et que les termes des messages, en apparence anodins, dissimulent un autre contenu. La dernière conversation propose un rendez-vous dans une maison abandonnée. L’équipe se rend sur les lieux.



Les espionnes qui venaient du froid

L’équipe aide tant bien que mal Patterson à surmonter la mort de David. Une empreinte trouvée sur le livre de la bibliothèque appartient à Roger Levkin, architecte renommé né en Russie et marié à Emily depuis 10 ans. Le système de livre codé met l’équipe sur la piste de l’espionnage Russe issu de la guerre froide. Quand l’équipe débarque chez Levkin, celui-ci a pris sa femme en otage et se suicide avant d’être arrêté à l’aide d’une capsule qui sera identifiée comme venant d’une plante mortelle.