Blindspot : La traque - Maîtres chanteurs

La traque

Mayfair explique à Kurt qu’elle ne peut laisser Patterson se charger du dossier Guerrero car celui-ci est un ancien informateur du FBI dont elle dit avoir été la référente, et qu’une guerre de gangs a poussé à prendre le maquis. Mais Patterson a localisé Guerrero à Draclyn, communauté marginale hostile au gouvernement. Mayfair y envoie Kurt, Jane, Reade et Zapata y enquêter sous prétexte de la réouverture d’une affaire ancienne. Le shériff du comté les met en garde : le secteur n’a pas de couverture téléphonique. L’équipe s’y rend quand même et appréhende Saul Guerrero.



Maîtres chanteurs

2 agents de la 65e antenne de police de New York sont abattus en pleine rue. L'enquête est confiée à l'équipe de Mayfair. L'affaire semble liée à un règlement de compte avec la communauté locale suite à des bavures de police récentes. Mais un tatouage de Jane éclaire l'enquête et l'oriente vers un scandale de corruption : plusieurs agents de la 65e antenne et le sommet de la hiérarchie ont exercé des pressions sur des célébrités. Les 2 agents abattus auraient été tués par des collègues pour ne pas que le réseau s'ébruite.