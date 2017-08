Blindspot : Jane, le grand mystère ...

Avec l’aide de David, Patterson décode le tatouage de Jane représentant deux feuilles qui s’entrecroisent. Il s’agit de l’adresse du CDC, situé à l’intersection de Oak et Mapple, où Walter, un scientifique respecté, est mort deux ans plus tôt dans une pièce contenant des échantillons de virus mortels. Sur place, une lumière ultraviolette révèle des tatouages cachés sur le visage de Jane, correspondant aux des échantillons de virus que Walter avait manipulés et qui ont disparu. Au moment où ils s’en aperçoivent,Weller et Jane se retrouvent en confinement suite à une alerte de sécurité déclenchée par Rebecca, une chercheuse du CDC qui s’est enfuie en possession des flacons. Les enquêteurs découvrent qu’elle s’est déjà servie de neuf des fioles volées, déclenchant de terribles épidémies à travers le monde, et qu’elle s’apprête à vaporiser la dernière dans le terminal portuaire. Weller se rend sur place, localise le bagage contenant le dispositif de diffusion et tente de le neutraliser. Mais il doit affronter Frank Surrey, autre responsable du CDC, complice de Rebecca, qui lui explique que leur plan était de sauver l’humanité en cessant de chercher à guérir à tout prix les maladies qui selon eux régulent la démographie mondiale pour éviter à la terre d’être surpeuplée. Patterson apprend à Weller que le test isotope de Jane contredit l’analyse ADN. En effet, Jane est censée être née en Afrique Subsaharienne. Or Weller est formel : elle est née en Pennsylvanie, il était présent à son retour de clinique