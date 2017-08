Blindspot : Double jeu - Hors de contrôle

Double jeu

Une prise d'otage a lieu dans un bâtiment administratif du Queens. L'adresse de l'organisme social figure sur l'un des tatouages de Jane, ce qui laisse penser à Patterson qu'il s'agit d'une affaire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Une fois sur les lieux, Weller et son unité découvrent l'existence d'une arrière-salle lugubre dans laquelle 3 otages ont été conduits. L'un d'eux est retrouvé mort, ainsi que deux agents de la CIA. Pourtant les vidéos de surveillance montrent que 3 otages en sont ressortis.



Hors de contrôle

Un Prince Saoudien, en visite à New York, est victime d’un attentat. L’enquête démontre que sa voiture avait été localisée grâce à « Trakzer », une application sur le smartphone d’un des assaillants, alors que ses trajets étaient tenus secrets et susceptibles de changement de dernière minute. Il s’avère que tous les véhicules du gouvernement sont devenus une cible potentielle. Patterson découvre que le logiciel a été conçu par la gagnante d’un concours de hackers, Ana, une jeune fille de dix-sept ans .