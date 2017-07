Billabong Pro Tahiti 2017: les pré-trials pourraient ne pas être organisés

Selon les informations de Waaaaves , les organisateurs locaux ont réussi à négocier avec la World Surf League (WSL) pour que les Trials soient désormais ouverts à plus de surfeurs tahitiens et à moins d’étrangers.

Les Trials sont composés de 32 surfeurs. Jusqu’à présent, ils étaient 16 locaux - les 8 meilleurs trialistes tahitiens de l’année précédente et les 8 meilleurs pré-trialistes de l’année en cours –, plus 16 étrangers. Désormais, ils seront 18 Tahitiens opposés à 14 étrangers. Ce qui donne plus de chance d’avoir deux Tahitiens dans le main event, trois avec Michel Bourez (12e mondial au classement WSL).

Ces deux places supplémentaires dans les trials seront attribuées à deux pré-trialistes. Ce qui signifie qu’ils seront dix pré-trialistes à pouvoir accéder cette année aux Air Tahiti Nui Billabong Trials, contre huit les années précédentes. Du coup, s’il y a moins de 11 inscrits aux pré-trials cette année, cette épreuve n’aura pas lieu.

Si habituellement on dépasse allègrement les onze inscriptions, cette année les inscriptions à la dernière minute ne devraient plus être enregistrées. Ce qui risque de faire baisser sensiblement le nombre d'inscrits. Jusqu’à présent, certains surfeurs attendaient la dernière minute pour s’inscrire afin d’être sûr que les conditions de vagues soient idéales.

Désormais, les surfeurs désireux de participer aux pré-trials 2017 devront le faire avant le 27 juillet au plus tard. Au soir de cette date, les inscriptions devraient être clôturées. Et s’il y a moins de 11 inscrits au 27 juillet, les pré-trials ne seront pas organisés (s’ils sont organisés, ils auront lieu le samedi 5 août 2017). Supposons qu’ils soient dix inscrits maximum, ceux-ci seront qualifiés d’office pour les trials.

Autre info importante, les huit meilleurs trialistes 2016, qualifiés d’office pour les trials 2017 ont jusqu’au 17 juillet maximum pour valider leur inscription auprès de Fédération tahitienne de surf (FTS). Au-delà de cette date, leur place sera proposée aux trialistes 2016 classés après eux.

Rédaction Web avec Karim Mahdjouba

Les trials suivront sur une journée, le dimanche 6 ou le lundi 7 août, selon les conditions de vagues. Quant au main event, la Billabong pro Tahiti 2017 sera organisée cette année entre le 11 et le 22 août.