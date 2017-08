Billabong Pro Tahiti 2017: Michel Bourez va vivre sur un bateau à Teahupoo durant la compétition

Rédaction Web

Selon le quotidien L'Equipe , Michel Bourez s'installera sur un bateau entre la marina et la passe d'Hava'e afin d'être plus concentré et espérer faire un meilleur résultat que les années précédentes."J'ai vu que cela n'avait pas marché pour moi ces dernières années, j'ai donc voulu changer ma façon de faire,. De chez moi, je partais tous les matins à 5h pour être à 6h à Teahupoo, je devais donc me lever à 4h30. J'arrivais sur le spot un peu fatigué. On en a discuté avec ma femme et je me suis dit qu'il valait mieux rester vivre sur place. Comme ça, je n'aurais pas la route à faire, pas de stress sur la route pour rentrer", explique le Tahitien qui espère ainsi, être "plus concentré pour la compétition, totalement dans ma bulle'.