Billabong Pro 2017: Le programme

Le 04 août:

- Cérémonie d’ouverture des Pré-Trials et des Trials de la Billabong Pro Tahiti 2017 au village de Teahupoo, PK 0 (fin de route) à 14h.

- Animation musicale avec le TRIO KAINA à 14h.



Le 06 août:

- Live Music à partir de 13h.



Le 07 ou le 08 août:

1j/2 toute la journée à déterminer selon les conditions de vagues :

- Pré-Trials / Sélective de nos athlètes locaux pour les Trials de la Billabong Pro Tahiti 2017

- Trials de la Billabong Pro Tahiti 2017 / Sélection des athlètes locaux et étrangers pour le main event,

- La remise des prix se tiendra le dernier jour de compétition, soit le 7 soit le 08/08/17 accompagnée d’une prestation de danse.



Le 09 août:

- Séance dédicace des surfeurs PRO du team Billabong à la boutique Billabong Tahiti au Centre Vaima de 13h à 14h.



Le 10 août:

- Cérémonie d’ouverture de la Billabong Pro Tahiti 2017 à 10h à la pointe Fare Mahora

de Teahupoo, à 10h ;



Du 11 au 22 août:

- Main event Billabong Pro Tahiti 2017 , compétition professionnelle internationale du circuit de la World Surf League.

- La remise des prix se tiendra le dernier jour de compétition qui sera défini en fonction des conditions de houle et des avancements de séries réalisés durant cette période.



Le 12 août:

- Démonstration de Lutte dans le sable avec le concours de la Fédération de lutte et David Proia.

- Animation musicale avec le Trio Kaina à 15h.



Le 13 août:

- Live Music à partir de 13h.

- Action de solidarité de la part de la World Surf League (WSL) en faveur des enfants défavorisés de la commune de Teahupoo, par la remise de fournitures scolaires (sacs et trousses) à 14h.



Entre le 13 et le 19 août:

- Visite du Rahui

- Bouturage du corail avec la participation du CRIOB et de l’Association Tahiti Iti Surf Club



Le 19 août:

- Journée de sensibilisation sur le VINI URA avec son ambassadeur M. David PROIA.

- Animation musicale avec le TRIO KAINA à 15h.



Le 20 août:

- Live Music à partir de 13h.