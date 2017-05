Bilan positif pour le président de Météo France en visite en Polynésie

Rédaction Web avec Thierry Teamo

C'est la première fois qu'il vient en Polynésie et au cœur de sa visite, l'écoute, l'échange et voir comment améliorer les services de météo France en Polynésie. Il nous dresse le bilan de son séjour."L'objet de ma venue sur le territoire était de visiter les services de Météo France. C'est la première fois que je viens, et cela m'a donné l'occasion de rencontrer l'ensemble des personnels et de visiter des sites particuliers".Jean Marc Lacave aura au total passé cinq jours en Polynésie. Trois à Papeete et deux aux Marquises à Atuona où il y a une station Météo France installée là-bas. "J'ai pu voir à la fois les services centraux de Polynésie, et un service décentralisé dans les îles Marquises".Le bilan qu'il tire de ce voyage: "Je suis très content de l'engagement des personnels de Météo France qui font tout leur possible pour faire leur mission de prévision, notamment dans une région difficile puisque la Polynésie a été frappée par des évènements climatiques importants, avec de fortes pluies qui ont causé des dommages importants."Après des échanges avec le personnel sur leurs besoins en formation, matériel etc.., Jean Marc Lacave compte dès son retour prendre des dispositions pour donner des suites opérationnelles à cette visite."Comment alimenter en compétences de prévisions, les services de Papeete. quels sont les besoins de formations, les outils informatiques, les nouveaux modèles numériques qui doivent être implémentés. Bref, tout ce qui est utile à la prévision".Et cela, sans oublier les services climatiques, "car avec le changement climatique, nous avons développé des services aux collectivités, aux communes, au territoire, pour les aider à anticiper le mieux possible, ce qui va se passer."Quant aux Marquises, "j'ai trouvé là-bas une station tout à fait remarquable, très bien entretenue, avec du matériel de qualité, du personnel très dévoué."