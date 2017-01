Bilan de la sécurité routière en 2016

Le nombre d’accidents est en forte baisse depuis plusieurs années en Polynésie française. On enregistrait ainsi plus de 300 accidents par an il y a 10 ans, et on comptait encore 36 morts sur les routes polynésiennes en 2012. Le nombre d’accidents est passé sous la barre des 150 en 2015 et se maintient à ce seuil en 2016, avec, toutefois, un nombre de morts qui est malheureusement en augmentation d’une année sur l’autre.En 2014 et 2015 ont totalisait 17 victimes de la route et depuis le début d’année 2016, 27 personnes ont perdu la vie sur les routes de Polynésie française. L’analyse de ces accidents mortels fait apparaitre que plus de la moitié des personnes tuées (54%) sont des usagers de 2-roues, un quart d’entre elles (27%) sont des jeunes de moins de 25 ans, et 63% des accidents mortels sont liés à l’alcool et/ou aux stupéfiants.