Benoît Tupua, 60 ans, toujours porté disparu

Les autorités ont lancé jeudi un appel à témoin pour tenter de retrouver Benoît Tupua, un homme de 60 ans disparu le 17 décembre de son foyer d'accueil à Faa'a. L'homme n'a toujours pas été retrouvé. A l'approche de Noël, ses proches et les responsables du foyer sont de plus en plus inquiets.Benoît Tupua est de corpulence mince, il mesure 1 m 67. L'homme a les cheveux courts de couleur blanche. Il est de type polynésien.