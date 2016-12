Benoît Lecomte va traverser le Pacifique à la nage

Rédaction Web

Le projet s'appelle The Longest Swim, soit La Nage La Plus Longue. Prévu pour le printemps 2017, l'objectif sera de rallier San Francisco depuis Tokyo. Il sera suivi par un voilier à bord duquel il dormira tous les soirs, avant que le bateau ne le ramène à sa dernière position GPS.L'équipage sera constamment en contact avec une équipe de soutien sur terre et prélèvera des échantillons pour la recherche océanique et médicale. Des médecins analyseront à distance les conditions physiques du nageur. La Nasa a prévu d'analyser les effets de l'apesanteur subie par le corps du plongeur, qui passera six mois dans l'eau.D'autres chercheurs étudieront eux l'aspect psychologique d'une telle épopée. "Le plus dur est de s'occuper l'esprit car lorsqu'on nage huit heures par jour, on est limité par ce qu'on voit, on reproduit toujours les mêmes gestes, il n'y a que le bruit de l'eau et on ne voit que du bleu dans son masque", explique Benoît Lecomte dans les colonnes du Parisien. Au niveau de l'équipement, Lecomte portera en plus de sa combinaison et de son masque un bracelet antirequin, dégageant un champ magnétique qui devrait tenir à distance les prédateurs. Une mesure de précaution obligatoire puisqu'en 1998 lors de sa traversée de l'Atlantique, le nageur avait été suivi par un requin cinq jours durant.Il attachera également à sa cheville un boîtier qui permettra de mesurer la radioactivité dans l'Océan Pacifique. Les internautes pourront suivre son parcours via les réseaux sociaux puisque le nageur et son équipage posteront quotidiennement des photos et des vidéos depuis les comptes du nageur et de The Longest Swim