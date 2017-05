Ben Harper bientôt sur la scène de To'ata

Le chanteur et guitariste Ben Harper sera en concert le 30 septembre place To'ata. Ce sera pour lui l’occasion de présenter aux polynésiens son nouvel album « Call It What It Is » produit avec le groupe The Innocent Criminal.



Le chanteur américain mixant les influences folk, blues, gospel, rock, funk et reggae a sorti 15 albums depuis le début de sa carrière en 1992. Né en 1699 dans la région du désert Mohave en Californie, il grandit dans un univers multiculturel au milieu des guitares et des banjos. Il se passionne très vite pour la musique. Complètement autodidacte, il enregistre un premier disque (Pleasure and Pain) avec un ami guitariste. Virgin Record repère vite le talent de Ben Harper et lui propose de sortir son premier véritable album « Welcome To the Cruel World » en 1994.



Les billets seront en vente début juin. Restez connecté sur TNTV pour plus d'infos !