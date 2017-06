Beach volley : Edouard Fritch félicite les vices-championnes du monde

L’événement a, pendant toute la semaine, réuni environ 250 sportifs, venus d’une dizaine pays, dont le Brésil, l’Inde, la Chine, Israel ou encore la Lettonie. Au terme de la compétition qui s’est déroulée à l’espace To’ata et dans les Jardins de Paofai, Tahiti a décroché une médaille d’argent dans la catégorie des filles de moins de 14 ans (U14). Une médaille de bronze a également été obtenue, vendredi matin, par les garçons cette fois.



C’est la première fois que Tahiti obtient des médailles en sport scolaire, toutes disciplines confondues. Le Président et la ministre des Sports ont tenu à saluer ce beau résultat d’ensemble des jeunes Polynésiens. Ils ont souligné aussi la bonne organisation de cette compétition internationale et le succès populaire rencontré par cet événement.