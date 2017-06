Beach Volley : la finale U14 filles Polynésie / Brésil en direct TV & WEB sur TNTV

Tahiti accède en finale des U14 filles du Championnat du Monde scolaire de Beach Volley 2017. Les joueuses Touaitahuata Lanahei et Tauraa Vainui ont battu en demi-finale les Chinoises par un score sans appel en deux sets : 21-8 et 21-3.Elles ont fait preuve d'une maîtrise impressionnante depuis le début de la compétition, enchaînant les victoires. Vendredi 2 juin à 16h00, elles affronteront les Brésiliennes lors d'une finale qui s'annonce explosive.Il y aura de la tension, du spectacle lors de cette finale, que vous pourrez suivre, le diffuseur officiel de la compétition.Le match sera commenté par Olivier Huc, Sabine Tetuanui Fontaine Directrice technique de la Fédération Tahitienne de Volley Ball et Oriano Tefau.