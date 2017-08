Baleines dans la passe : contactez l'association Mata Tohora

Rédaction web

Jeudi, une baleine et son baleineau ont été aperçus dans la passe à Papeete. L'association de protection des cétacés Mata Tohora a été prévenue. À l'arrivée des membres de l'association, la baleine et son petit étaient repartis.L'association invite toute personne qui observe des baleines à rapporter leur position. Selon Mata Tohora, la première réaction des gens est d'essayer de pousser les baleines vers le large. Mais lorsque les cétacés entrent dans la passe, c'est souvent pour se protéger de prédateurs. Le mieux est donc de contacter Mata Tohora et de laisser les professionnels intervenir.Ces derniers jours, l'association a permis d'éviter des collisions avec les bateaux en travaillant avec la Vigie du Port, la direction de l'Environnement et les compagnies maritimes.