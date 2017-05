Baisse des cas de dengue et stabilisation de la leptospirose

Rédaction Web

Sur la dengue, le bureau de veille sanitaire note, que le nombre de cas confirmés par les laboratoires s’élève à 33. Les cas confirmés étaient localisés à Tahiti, Moorea, Rangiroa et Tahaa. Parmi les 33 cas confirmés : 33,4 % étaient des enfants de moins de 15 ans. 25 cas ont été sérotypés DENV-1. Quatre cas étaient hospitalisés (3 enfants, 1 adulte). L’activité est en diminution par rapport à la quinzaine précédente.Concernant la leptospirose, 8 cas de leptospirose ont été déclarés entre le 10 et le 23 avril. L’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente. Depuis janvier, la majorité des cas se trouve à Tahiti.93 cas de diarrhée ont été déclarés , entre le 27 mars et le 9 avril, dont 77,4 % d’enfants de moins de 4 ans. Par rapport à la quinzaine précédente, on observe une diminution de l’activité.Quant à la gastro-entérite, en février et mars, 23 cas confirmés de salmonelloses ont été signalés, contre 9 cas à la même période en 2016. Durant cette quinzaine, seul un cas confirmé a été signalé.