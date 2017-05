Baisse conséquente des exportations locales

Rédaction Web avec communiqué

Par rapport à avril 2016, la valeur des importations civiles reste stable (+ 0,2 %) : la hausse de la facture énergétique compense la baisse des commandes des entreprises et des ménages. En cumul sur quatre mois, les importations civiles progressent de 9 % par rapport à 2016, soutenues principalement par les achats de biens intermédiaires et de produits de l’industrie automobile.Entre avril 2016 et avril 2017, les exportations locales reculent de 37 % en valeur et s’établissent à 465 millions de F.CFP, soit bien en dessous de la valeur moyenne du mois d’avril sur les cinq dernières années (940 millions de F.CFP). Cette baisse est liée à la faiblesse des recettes des perles de culture brutes et dans une moindre mesure, de celles des "autres produits". En cumul depuis janvier, la valeur des exportations locales diminue de 8 % pour un volume qui décroît de 15 %.