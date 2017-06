Baccalauréat 2017: les terminales se lancent

Rédaction Web avec Brandy Tevero

Après les élèves de premières hier, c’est au tour des terminales de débuter leurs examens. Ce mardi matin, 3 325 candidats en bac général et en bac pro ont passé l’épreuve de philosophie. Selon les filières, les sujets ont traité de thèmes tels que la religion, la morale ou encore l’art.Si certains ont trouvé l’épreuve difficile, d’autres affirment le contraire. "C’était une épreuve de philosophie normale. Quand on est préparé psychologiquement, ça va. Il n’y a pas à stresser." rapporte Dylan Moro, élève en terminale S. "Cela ressemble à un contrôle qu’on fait en classe, comme d’habitude. Si tu as bossé dans l’année, ça passe."Ce sont 17 centres d’examens qui ont accueilli les futurs bacheliers. Parmi eux, des élèves de terminales mais aussi des candidats libres. Le plus âgé, un quinquagénaire, est inscrit au baccalauréat professionnel "métiers de la sécurité" préparé au lycée pro de Faa’a. La benjamine de l’édition 2017 est, quant à elle, une élève de Uturoa âgée de 16 ans.Tous ces futurs bacheliers devront faire mieux que l’année dernière. En 2016, la Polynésie affichait un taux de réussite de 86.6% après deux années de baisse. C’est la filière S qui obtient le meilleur taux à plus de 90% de réussite contre 87.2% des élèves en L.