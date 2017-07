Avis favorable pour l'Accord de l'Elysée

Rédaction Web avec Sam Teinaore

"L'opposition à aucun moment ne s'est penchée sur le fond de l'accord, et a fini par voter contre. C'est à ne rien y comprendre. On continue finalement du côté de l'opposition à être contre tout ce qui se fait au sein du gouvernement." C'est en ces termes que le Vice-président Teva Rohfritsch, s'est exprimé à la sortie de la session de ce jeudi matin à l'assemblée de Polynésie où était débattu, L'Accord de l'Elysée. Relevant que "Le CESC a soutenu unanimement cet accord, faisant preuve de plus de maturité que l'opposition." Teva Rohfritsch estime que l'opposition, s'est "cantonné à commenter ce qui n'était pas écrit."Pour le vice-président, maintenant que l'Accord a été favorablement accueilli par la majorité, cela permettra de se rendre à Paris pour rencontrer Edouard Philippe et demander sa mise en œuvre. "C'est cela que le Tahoeraa n'a pas compris. Ils ont dit, on est fiu de parler, il nous faut du concret. Mais pour avoir du concret, il fallait voter cet accord. Ils ont voté contre." Désormais, selon Teva Rohfritsch, "L'accord est pleinement exécutoire."