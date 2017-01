Avenir Etudiant, un jeune syndicat qui a de l'avenir

En gestation depuis plusieurs années, Avenir Etudiant s'est doté d'un statut pour devenir, sous la forme d’une association régie par la loi de 1901, un syndicat à part entière.



Récemment, en janvier, un partenariat avec la Fage en métropole (Fédération des Associations Générales Etudiantes) a été officialisé. La Fage se chargera, dans les instances auxquelles elle siège, de présenter les revendications de Avenir Etudiant, et de son coté, le syndicat polynésien représentera la Fage à Tahiti.



Avenir Etudiant a d'ores et déjà été invité à participer, par des échanges de mails ou par visioconférence, à la préparation de la rencontre prévue entre la FAGE et le ministère des Outre-Mer très prochainement.



Le syndicat compte parmi ses soutiens, le Forum 21 qui est une association qui regroupe plusieurs commissions, dont celle des étudiants. Forum 21 leur apporte un soutien logistique et technique sous forme de conseils juridiques.



Depuis sa création, Avenir Etudiant a mené diverses actions comme auprès du Centre d'Hébergement des Etudiants, où il y avait des petits soucis de communication entre les étudiants et la direction de l'IJSPF.



Parmi les autres actions, on compte une intervention auprès du gouvernement et de l’Etat au sujet du retard de versement de l’ALE pour la période universitaire 2015-2016, ainsi que des négociations avec le Ministère de la santé pour le déblocage des bourses des élèves infirmiers et du nombre de postes à réserver pour les lauréats de la promotion 2017-2018 et 2018-2019.



Pour 2017, le syndicat compte renégocier les bourses d’étude du Pays, définir le statut d’étudiant, et participer à la mise en place d’un CROUS comme il en existe en métropole. Le CROUS est une sorte de guichet unique qui facilite les démarches des étudiants, concernant l'aide au logement, l'accès à une bourse etc...