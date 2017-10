L’animateur a donné rendez-vous à sept personnalités et leur a confié une mission de taille : devenir les agents de la Dream Company pour réaliser les rêves des téléspectateurs.



Claudia TAGBO - JARRY - Chris MARQUES - Issa DOUMBIA - Valérie DAMIDOT - Bruno GUILLON - Marc-Emmanuel, vont partir aux 4 coins de la France et devront faire preuve d’imagination pour surprendre et réaliser le rêve de téléspectateurs inscrits secrètement à l’émission par leurs proches.



Une demande en mariage féérique, un voyage de rêve pour des grands-parents qui ne sont jamais partis en vacances, une mère prête à tout pour se faire pardonner auprès de sa fille, un anniversaire de mariage inoubliable, une rencontre magique avec sa star préférée …



Avec la Dream Company rien n’est impossible. De grands moments de joie et d’émotion en perspective !



Avec la participation de M Pokora, Kev Adams, Zazie, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Sandrine Quétier, Les Arcadians, Christophe Beaugrand, Anaïs Delva, Gus, Keen’V, Laetitia Milot, et Willy Rovelli.