Australie : un surfeur de 10 ans frôle un requin blanc

Mardi, Eden Hasson, 10 ans, surfait près de New Castle. Son père prenait des photos lorsqu'il a remarqué une forme sombre... En zoomant, il s'est aperçu qu'il s'agissait d'un requin d'au moins 2.5 mètres. Le squale se trouvait à quelques centimètres de son fils... L'homme a tout de suite fait signe à son enfant et ses amis de sortir de l'eau. Mais Eden avait déjà pris la vague.Le jeune garçon a raconté qu'il avait lui aussi vu la forme et senti quelque chose sous l'eau. "J'ai frappé quelque chose et j'ai pensé que c'était des algues", a raconté Eden aux médias.