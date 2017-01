Australie : il devient ami... avec un requin

Rédaction web

Le meilleur ami de Rick Anderson est... un requin dormeur taureau (ou requin de Port Jackson) de près de 2 mètres de long. Pour lui rendre visite, Rick plonge au large de Nobbys Beach en Nouvelles-Galles du Sud en Australie. Selon lui, l'animal le reconnait toujours."J'ai commencé à jouer avec elle il y a environ sept ans quand elle mesurait à peine 15 centimètres", a raconté Rick Anderson à The Dodo. "Je l'approchai avec soin pour ne pas l'effrayer, puis je suis mis à la caresser doucement. Une fois qu'elle s'est habituée à moi, j'ai commencé à la bercer dans ma main et à lui parler calmement."Aujourd'hui, l'animal vient de lui-même jouer et réclamer des caresses au plongeur. "La plupart des plongeurs qui voient cela pour la première fois ne peuvent pas le croire", a confié Rick. "Je ne la nourris pas ni les autres requins avec lesquels je joue", a-t-il précisé.Rick Anderson fait de la plongée depuis 27 ans et dirige une école. Il espère que son amitié avec le squale donnera une autre image des requins au monde.