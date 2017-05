« Au vent des îles » change de peau

Rédaction Web

Enos, Spid et Cher1 sont les trois artistes que Christian Robert, qui dirige « Au vent des îles », a conviés pour décorer les murs de la maison d’édition.La façade devrait bientôt être ornée d’un large portrait du regretté Bobby Holcomb dont les traits commençaient à apparaitre, ce samedi en début d’après-midi.Cette performance coïncide avec la parution de « Tahitian Street Art », le dernier ouvrage estampillé « Au vent des îles » et écrit par Isabelle Esquevin.Cette architecte de formation, passionnée d’art, retrace dans ce livre l’histoire du graff dans le monde et en Polynésie mais aussi les différentes techniques de cet art urbain.Elle y dresse également les portraits de 14 artistes locaux agrémentés de nombreuses photos de leurs œuvres.