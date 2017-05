Au goût du jour : un jour, une recette du 8 au 12 mai

Au programme :



Lundi 8 mai : Crevettes et thon rouge mi-cuitz au piment d'espelette, par Frédéric HOUDAYER, et Arnaud FALETTI, Sous-chefs au restaurant LE VELVET.



Mardi 9 mai : Cappuccino de potiron et toast de magret de canard par Frank DAVID, Chef et David PHILIPPEAU, Second de cuisine au restaurant LE LOTUS.



Mercredi 10 mai : Thon mariné en habit de concombre et espuma de fromage blanc par Frank DAVID, Chef et David PHILIPPEAU, Second de cuisine au restaurant LE LOTUS.



Jeudi 11 mai : F ricassée de mahi-mahi au lait de coco et rea Tahiti, par Moenau Anania, Chef au restaurant Moon Ray.



Vendredi 12 mai : Cylindrique de Saint-Jacques rôtie et croquant de fenouil par Stéphane Adloff, Chef au restaurant "Le Carré".