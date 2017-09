Au goût du jour : un jour, une recette du 2 au 6 octobre

Au programme :



Lundi 2 : Tartare de thon sur lit d'avocat par Vincent FRIEDRICH, Chef au CAFÉ VERDÉ.



Mardi 3 : F ilet mignon de porc laqué au miel et à la bière par Franck David, Chef et David Philippeau, Second de cuisine au restaurant LE LOTUS.



Mercredi 4 : B rouillade d'oeufs à la fleur de caviar par Tereva GALOPIN, Chef au restaurant LE SOUFFLÉ.



Jeudi 5 : Petits choux façon Paris-Brest par Alexandre AILLOUX, Chef au restaurant LE SULLY.



Vendredi 6 : Parmentier de confit de canard par Vincent FRIEDRICH, Chef au CAFE VERDE.