Au goût du jour : un jour, une recette du 10 au 14 avril

Au programme :



Lundi 10 avril : Panna cotta au corossol par Fabrice METAIS, chef à l’AUBERG’IN.



Mardi 11 avril : Pavé de saumon des dieux émulsion de mape par Christophe HERLAUD, chef et professeur au lycée hôtelier.



Mercredi 12 avril : Crevettes de la presqu’île croustillantes par Franck David, chef et David Philippeau, second de cuisine au restaurant Le Lotus.



Jeudi 13 avril : Beignets de coco orange et gelée de goyave par Franck Matteo et Jérôme Coulon, chefs et professeurs au lycée hôtelier.



Vendredi 14 avril : Risotto aux crevettes fraîches de la presqu’île par Fabrice METAIS, chef à L’AUBERG’IN.