Au collège de Tipaerui, c'est la rentrée pour les parents aussi

Rédaction web avec Sam Teinaore

Au collège, la rentrée a été échelonnée. Les dix-huit mille élèves des collèges et Cetad n’ont pas tous fait leur rentrée aujourd’hui. Seuls les sixièmes ont franchi le seuil des salles de classes. Au collège de Tipaerui, depuis l’année dernière les parents sont autorisés à assister à la première journée de leur enfant chez les grands. Selon la principale, Isabelle Dinand, c’est un plus."Au collège de Tipaerui, la coéducation est un axe majeur du projet d'établissement et donc nous souhaitons établir ainsi un début de dialogue constructif, dans la confiance mutuelle pour l'intérèt et la réussite des enfants. On a vu une grande amélioration dans la réussite scolaire des élèves de sixième depuis que cette opération se fait."Les parents sont aussi stressés que leurs enfants. Difficile pour certains de se séparer. Chacun prend note des informations données. Les parents peuvent prodiguer quelques conseils sur les méthodes de travail et même sur les fréquentations de leurs enfants."Pour ma part je la laisse choisir ses fréquentations. Elle est grande et il faut la laisser se débrouiller. Elle est là pour apprendre.", déclare Sylvain, un parent d'élèveAprès les présentations et les informations de base, les enfants et leurs parents sont invités à visiter l’établissement. De quoi impliquer les parents dans le suivi des enfants. Et permettre aux parents de se rencontrer.