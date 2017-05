Au coeur des Championnats du Monde de Va'a

A quelques semaines des Championnats du monde de Va'a Marathon, TNTV, diffuseur officiel, vous met dans l'ambiance de la compétition au travers d'une série de trois magazines réalisés et présentés par Olivier Huc. Programmés à l'antenne, les jeudis 1er, 8 et 15 juin à partir de 19h25, ils traiteront de la compétition sous différents aspects.



Pour le premier volet, direction le site de Aorai Tini Hau, qui sera réaménagé pour accueillir les championnats marathon en 2017 et vitesse en 2018. Olivier Huc nous parlera des travaux et des aménagements qui y seront effectués. Puis zoom sur les sélectives des mondiaux qui ont départagés les athlètes dans leurs catégories respectives. Nous terminerons le magazine sur le portrait d'un rameur de la sélection de Tahiti.