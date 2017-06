Au coeur des Championnats du Monde de Va'a du 8 juin

A quelques semaines des Championnats du monde de Va'a Marathon, TNTV, diffuseur officiel, vous met dans l'ambiance de la compétition au travers d'une série de trois magazines réalisés et présentés par Olivier Huc. Programmés à l'antenne, les jeudis 1er, 8 et 15 juin à partir de 19h25, ils traiteront de la compétition sous différents aspects.



Pour le deuxième volet, Olivier nous emmènera à la rencontre de l'équipe tahitienne handisport. Le 27 juin 2017, elle participera en V6 à la 1ère journée des Championnats du Monde de Va'a Marathon.

Et pour terminer ce magazine, zoom sur le Te Aito 2017 qui aura lieu le 24 juin, 3 jours avant les Championnats.