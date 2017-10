Au bonheur des dames

Rédaction web avec Thierry Teamo

C’est le moment ou jamais de faire de bonnes affaires. En centre-ville, les commerçants proposent des promotions allant de 15 à 70% de réduction. Des prix qui séduisent les consommateurs. Ce sont surtout les vêtements qui attirent les clients à la recherche des bonnes affaires. Steeve fait partie de ceux-ci. "Je cherche des shorts, il y a de bonnes affaires à faire. Mais je ne vais pas acheter sans compter. J'ai prévu un budget pour les soldes."Matahi Mana est responsable magasinier et travaille dans un surf shop. "On a pas mal de fins de séries que l'on veut liquider. A moins 50%, c'est intéressant pour les clients. Depuis ce matin, il y a pas mal d'allées et venues. Les gens viennent, comparent les prix." Selon lui, il y a pas mal de stock encore à écouler d'ici le 15 octobre, date de la fin des soldes.Avec de telles réductions de prix le consommateur est gagnant, les commerçants aussi, y trouvent leur compte. "Depuis mercredi on a bien vendu, cela se passe plutôt bien. Les articles qui partent le plus vite ce sont les vêtements pour les enfants."Les deuxièmes soldes de l’année, c’est à Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Taravao, Faaa, Punaauia et Papara mais aussi aux Marquises, Huahine, Bora Bora, Raiatea, Moorea et ce, jusqu’au 15 octobre.