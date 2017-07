Au bon endroit au bon moment

Le caporal-chef Antoine, le caporal François et les 1ère classe Nicolas, Fabien, Hoamanahia et Mike étaient en pleine balade découverte de la Corse lorsqu’ils sont intervenus pour sauver une jeune touriste dans la rivière « U Travu ».



Cette jeune tchèque de 19 ans, en vacances avec des amis, qui venait de plonger d’un rocher d’une hauteur de 5 mètres perdait connaissance après avoir heurté le fond. Les six militaires ont fait preuve de professionnalisme et d’une grande réactivité en la sortant rapidement de l’eau, en effectuant les gestes de premier secours et en prévenant immédiatement les secours.



Le site étant difficile d’accès, c’est par hélitreuillage que la victime a été évacuée par un moyen de la sécurité civile, guidé par les militaires du 25e RGA depuis le sol. Parmi ces héros, deux Tahitiens, Antoine et Hoamanahia.