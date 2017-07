Atterissage forcé à Raiatea

Rédaction Web

Lundi 24 juillet au soir, 60 passagers et quatre membres d'équipage en vol sur l'ATR 72, en direction de Papeete ont sans doute eu une des plus belles frayeurs de leur vie. Quelques minutes seulement après avoir décollé de l’aéroport de Bora Bora, l’avion entamait une procédure d’atterrissage forcée. Une odeur de brûlé avait envahi le cockpit, puis la cabine passagers.Malgré des émanations de fumeroles dans la cabine de pilotage, le commandant de bord et son co-pilote ont réussi à poser l'avion sur le Tarmac de Raiatea, en toute sécurité, mais les passagers restent sous le choc. L'un d'eux, touriste américain raconte "Nous avons compris que le danger était sérieux lorsqu'une hôtesse de l'air a commencé à orienter les passagers assis près des sorties. Ils nous ont expliqué que c'était ce qu'ils devaient faire, c'était le protocole."L’histoire se termine bien, mais beaucoup sont encore sous le choc et ne sont pas prêt d’oublier ce qu’ils viennent de vivre à bord de cet ATR 72.La dextérité du pilote, et l’étroite collaboration des services au sol, ont permis de mener à bien cette mission de sauvetage.L’origine du sinistre n’a pas encore été confirmée.Les passagers ont passé la nuit à Raiatea où ils ont été accueillis à l’Internat protestant, en parfaite collaboration avec les services de la mairie de Uturoa, les hôtels affichant complet pendant le Festival des Raromatai qui a lieu actuellement.Les passagers seront de retour sur Tahiti ce jour, le mardi 25 juillet 2017.Les voyageurs internationaux seront réacheminés vers leur destination finale au plus tôt, en tenant compte des disponibilités des compagnies internationales.En attendant de reprendre les airs, tous sont logés à l’internat du Lycée Professionnel Tuteao a Vaiho.