Attention aux méduses à Mahina!

Un panneau a été installé par la municipalité à la Pointe Vénus pour prévenir les baigneurs. Une surveillance de la zone a lieu chaque jour entre 9h à 16h. Elle est effectuée par les pompiers.



En cette période de vacances scolaires, les parents et les familles sont invités à ne pas laisser les enfants sans surveillance et à prendre des précautions et toutes les mesures nécessaires, lors des sorties à la plage.



En cas de nécessité, le Centre de Secours de Mahina est joignable au 18 ou au 40 45 18 18, 7j/7, 24h/24h.





Rédaction web