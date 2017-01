Attention à la leptospirose

Rédaction Web avec Laure Philiber et Brandy Tevero

Le mode de transmission est simple : le contact entre la peau et de l'eau, salie par de l'urine de rat, de cochon, de chiens ou de chevaux. Les rivières et leurs embouchures sont les zones où l'on a le plus de chances d'être contaminés. Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire fait le point pour nous. "Il ne faut surtout pas marcher pieds nus dans l'eau ou la boue. Il faut mettre des bottes, et surtout ne pas se baigner en rivière et ne pas surfer aux embouchures de celles-ci".La leptospirose est une maladie potentiellement grave. Les symptômes commencent comme une grippe, "fièvres, douleurs dans les muscles, les articulations, maux de tête ou de ventre". Dès que l'on a ses signes, il faut consulter un médecin. "C'est très important de consulter car le diagnostic est facile, la leptospirose se traite si on l'a prend rapidement en charge."Concernant la baignade en mer, étant donné les rivières qui ont débordé, "il est fortement déconseillé de se baigner en mer, d'autant plus à l'embouchure des rivières."