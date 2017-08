Attention: Tahiti frappée par une nouvelle arnaque pyramidale !

Rédaction web

Elle poursuit : "Pour travailler avec nous, tu viens me voir, je t’inscris. Après tu touches 100 000 francs gratuitement et tu deviendras un leader !" La suite de l’histoire est soi-disant simple. Pour toucher des fonds supplémentaires, il faut recruter un maximum."Au début tu vas me chercher 20 personnes, tu fais encore 20 personnes et après 20 encore. Après tu auras ta Mastercard et tu pourras aller chercher ton argent", précise-t-elle.Il s'agit en fait d'une arnaque classique similaire au schéma pyramidal – ce fameux effet "boule de neige" qui a, par exemple, ruiné des dizaines de personnes entre 2014 et 2015 dans l’affaire Training Sandra Network.Ce discours enjoliveurs à la promesse d’une vie meilleure a de quoi faire rêver les crédules et embobiner les plus faibles. Malheureusement certains se laissent berner. Lors de notre rencontre, la recruteuse affirme avoir déjà inscrit 80 personnes sur le fenua…