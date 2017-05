Attentat de Manchester: un frère et le père de l'auteur présumé arrêtés en Libye

Arrêté mardi, Hachem Abedi, né en 1997 en Grande-Bretagne, "a indiqué qu'il appartenait à l'EI ainsi que son frère Salman Abedi", affirme sur sa page Facebook la Force de dissuasion, qui fait office de police, loyale au gouvernement d'union nationale (GNA) en Libye.

Et il a "admis qu'il se trouvait en Grande-Bretagne durant la période de préparation de l'attentat", ajoute-t-on de même source. "Il s'est avéré qu'il était pleinement au courant des détails de cette opération terroriste", selon le texte accompagné d'une photo présentée comme étant celle de Hachem Abedi en tenue bleue des prisonniers.

Hachem Abedi "était surveillé depuis un mois et demi" et "les équipes d'investigation ont fourni des renseignements selon lesquels il préparait un acte terroriste dans la capitale Tripoli", a ajouté la Force de dissuasion.

Il a été arrêté mardi à 20H00 locale (18H00 GMT) au moment où il recevait 4.500 dinars libyens (environ 72 000 Fcfp) envoyés par son frère Salman, selon la même source qui ne fournit pas plus de détails.

Mercredi, c'est le père de l'auteur présumé de l'attentat meurtrier commis lundi soir à Manchester qui a été arrêté à son domicile à Tripoli, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Force de dissuasion, Ahmed Ben Salem.

"Le père, Ramadan Abedi, vient d'être arrêté lui aussi", a-t-il dit, affirmant ne pas être en mesure de donner plus de détails pour le moment.

Un proche de la famille qui vivait lui aussi à Manchester, a indiqué à l'AFP que Salman Abedi se trouvait en Libye avant de se rendre en Grande-Bretagne quatre jours avant l'attentat du 22 mai.

"Son père voulait que son fils reste en Libye. Mais Salman a insisté pour rentrer à Manchester", a-t-il dit sous le couvert de l'anonymat.

L'attentat a fait 22 morts à la sortie d'un concert de la pop-star américaine Ariana Grande lundi soir à Manchester (nord-ouest).

Selon plusieurs médias britanniques, Salman Abedi serait né à Manchester en 1994 de parents libyens ayant fui le régime de Mouammar Kadhafi pour trouver refuge au Royaume-Uni.

AFP

La Force de dissuasion en Libye est formée essentiellement de salafistes (non jihadistes), principalement basés à l'est de la capitale. Loyale au GNA, elle fait office de police à Tripoli et pourchasse à la fois les trafiquants (drogue, alcool) et les personnes soupçonnées d'appartenir au groupe EI.