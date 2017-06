Attentat de Londres : la police donne l'identité de deux assaillants

Le commandant de l'unité antiterroriste Mark Rowley a déclaré que Khuram Shazad Butt, 27 ans, et Rachid Redouane, 30 ans, avaient participé avec un troisième complice encore en cours d'identification à l'attaque, qui a fait sept morts et une cinquantaine de blessés.



Khuram Butt était connu des services de police et de renseignement, qui n'avaient toutefois pas d'éléments laissant penser qu'il préparait un attentat. Rachid Redouane, quant à lui, n'était pas connu des services. Tous deux sont originaires du quartier de Barking, dans l'est de Londres, selon le communiqué.



L'attentat a été revendiqué par le groupe Etat Islamique. Parmi les sept morts figurent plusieurs étrangers, dont un Français et une Canadienne, et 36 blessés étaient toujours hospitalisés lundi soir, dont 18 dans un état critique. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a précisé lundi soir qu'un deuxième Français était porté "disparu". Au total huit Français ont été blessés, dont quatre grièvement.



Selon la police, l’enquête sur l'attentat avance "rapidement". Sur douze personnes arrêtées dans le quartier de Barking, un homme et une femme ont été relâchés sans poursuites, tandis que quatre hommes et six femmes ont été maintenues en détention.



Le commandant Mark Rowley a rappelé que 500 enquêtes antiterroristes concernant 3.000 personnes restaient "actives" au Royaume-Uni, et que cinq attentats avaient été déjoués depuis l'attaque perpétrée à Westminster le 22 mars, qui avait fait cinq morts. Un autre attentat, dans lequel 22 personnes avaient péri, avait visé Manchester le 22 mai.