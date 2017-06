Attentat de Londres : au moins 7 morts selon un média anglais

Rédaction web

The Sun indique qu’au moins 20 personnes ont également été blessées par les terroristes dont certains étaient équipés de gilets pare-balles.En outre, quatre explosions ont été entendues. Elles pourraient avoir été déclenchées par la police pour neutraliser des engins explosifs.Deux des assaillants auraient été tués par les forces de l’ordre et des suspects ont été arrêtés, toujours selon The Sun. Il s’agit du troisième attentat en moins de trois mois en Grande Bretagne.