Attentat à Manchester : elle sauve 50 jeunes en les mettant en sécurité

Son geste héroïque est salué partout sur les réseaux sociaux. Paula Robinson se trouvait à la station Victoria lundi soir lorsque l’attaque terroriste a eu lieu. Cette sortie de métro est située à coté de la salle de concert Manchester Area.



Elle et son mari ont vu des dizaines d’enfants et adolescents fuir les lieux en panique. Elle comprend rapidement la gravité de la situation et décide de les prendre en charge, rapportent les médias anglais. Après les avoir rassemblés, elle les accompagne dans un hôtel à proximité pour les mettre en sécurité.



Paula Robison rassure rapidement les parents des jeunes.



« Nous sommes avec environ cinquante enfants qui attendent d'être récupérés, ils sont en sécurité, nous prenons soin d'eux », écrit-elle sur sa page Facebook.